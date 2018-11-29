2018-11-29T15:21:46+03:00
Общество

В Смоленске в третий раз отметят лидеров местных сообществ

В областном центре вручат премию «Люди, которым не всё равно»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске в третий раз отметят лидеров местных сообществ. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске в третий раз отметят лидеров местных сообществ. ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске наградят лидеров местных сообществ: в областном центре пройдет награждение активистов, которые делают для общества что-то полезное и значимое, сообщают организаторы.

Особенностью этого года станет то, что среди проектов лауреатов присутствуют не только те, которые реализуются в Смоленске, но еще в Вязьме и Ярцеве.

- В этом году будут отмечены проекты Олега Додонова, Анны Петуховой, Марины Михайловой, Дарьи Венидиктовой, Катерины Савостьяновой, Юрия Харчикова. Что их всех объединяет? Они все однажды решили ничего ни от кого не ждать, а действовать самим. Их энтузиазм заразил единомышленников и вокруг одной идеи сформировались целые сообщества. Они создают новую общественную пользу и сами ищут необходимый ресурс. Но самый главный ресурс при этом – это человеческие энергия и время. Их сообщества и проекта – яркий пример самоорганизации, построения горизонтальных связей, проявления низовой инициативы, - говорит председатель фонда «РЫВОК», куратор креативного пространства «ШТАБ» Денис Никитас. - Олег Додонов с командой в Ярцеве поддерживает в рабочем состоянии лесные спортивные трассы и устраивает регулярные спортивные праздники и соревнования. Анна Петухова вот уже несколько лет привозит в Вязьму гостей, устраивает экспериментальные культурные проекты с вяземской молодёжью и показывает, что в малом городе можно интересно жить. Марина Михайлова вовлекла на добровольных началах туристов в регулярное благоустройство парка «Смоленское поозерье». Дарья Венидиктова организует молодых учёных-медиков на выступления вне вуза, научные баттлы и постоянную учёбу. Катерина Савостьянова с партнёрами преображает школьные дворы, где создаёт декорации «сказочного леса». Юрий Харчиков собирает сообщество самодеятельных музыкантов Смоленска, создаёт площадки для их выступления и проводит открытый фестиваль СмолLive.

Почему они это делают? Самый простой и понятный ответ: потому что им не всё равно. Не всё равно до того, «где» и главное «как» мы живём.

Третья премия «Люди, которым не всё равно» состоится 7 декабря 2018 года в 19.00 в Креативном пространстве «ШТАБ» (Смоленск, Маршала Жукова, 9).

Подробности мероприятия и регистрация участников доступны по ссылке.

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