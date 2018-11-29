Двоих смолян будут судить за убийство обидчика женщин
Двоих смолян будут судить за убийство обидчика женщин, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Ранее судимые 32-летний местный житель и его 27-летний племянник заступились за женщин, которые пожаловались на некорректное поведение их знакомого. Дамы рассказали, что во время застолья тот ударил их.
30 апреля подозреваемые пришли к мужчине домой на Энгельса, до смерти избили его, а затем ушли. Через несколько дней тело дяди нашел племянник.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору» и со всеми доказательствами направили в суд.