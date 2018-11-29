2018-11-29T16:47:39+03:00
Происшествия

Двоих смолян будут судить за убийство обидчика женщин

Мужчины до смерти избили человека за то, что тот во время застолья ударил своих знакомых
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Двоих смолян будут судить за убийство обидчика женщин, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Ранее судимые 32-летний местный житель и его 27-летний племянник заступились за женщин, которые пожаловались на некорректное поведение их знакомого. Дамы рассказали, что во время застолья тот ударил их.

30 апреля подозреваемые пришли к мужчине домой на Энгельса, до смерти избили его, а затем ушли. Через несколько дней тело дяди нашел племянник.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору» и со всеми доказательствами направили в суд.

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