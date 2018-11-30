В Смоленске в ДТП на Краснинском шоссе пострадал человек

30 Нояб. 06:39 2018-11-30T08:32:05+03:00

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В ДТП на Краснинском шоссе пострадал человек, сообщили сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области. Серьезная авария произошла в районе семи вечера 29 ноября. На месте происшествия работали восемь спасателей и автоцистерна. Пострадавшему была оказана помощь. В дальнейшем он был отправлен в больницу, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Жёсткое ДТП на Краснинском шоссе около здания судебных приставов. Opel Astra хэтчбек врезался в бок VW POLO. Сотрудники скорой помощи, МЧС и ДПС на месте, - сообщил один из подписчиков паблика drive2_smolensk.

Ранее «КП» сообщал об еще одном страшном ДТП: водитель 1965 года рождения, управляя автомашиной «Ниссан Альмера», сбил пешехода на улице Бабушкина, которая шла по «зебре».