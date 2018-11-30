В сквере «Крылатые земляки» в Смоленске погасли фонари
Жители областного центра сообщают, что часть светильников не работают
ФОТО: скриншот видео youtube.com
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В сквере «Крылатые земляки» в Смоленске погасло часть фонарей, сообщает житель областного центра Влад Кораллов, опубликовавший ролик на канале ютьюб, подтверждающий частичное отсутствие света.
- 25 ноября, 20.11. Вид сквера «Мои крылатые земляки» в Смоленске. Освещение более чем на 50% не работает, иллюминаторы самолета не подсвечиваются...», - написал мужчина.
Напомним, сквер «Крылатые земляки» был отремонтирован в этом году в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Смоленске.