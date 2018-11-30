2018-11-30T08:17:43+03:00
Общество

Пешеход наказал водителя за парковку на «зебре» в Смоленской области

Житель Рославля предоставил в полицию снимки нарушения со стороны автомобилиста
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: 67.мвд.рфФото: 67.мвд.рф
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Автомобилисту, припарковавшемуся недалеко от «зебры» на улице Репина в Рославле, грозит штраф. В полицию поступили материалы, по которым очевидно, что он нарушил ПДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Наказал автомобилиста житель Рославля: он сфотографировал машину и передал кадры в ГИБДД.

Стражи порядка провели проверку, факт нарушения подтвердился. Теперь смолянину придется заплатить 1500 рублей за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части»».

Ранее, как сообщал «КП», в Смоленске автомобилист наказал водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора на улице Кирова.

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