Пешеход наказал водителя за парковку на «зебре» в Смоленской области
Автомобилисту, припарковавшемуся недалеко от «зебры» на улице Репина в Рославле, грозит штраф. В полицию поступили материалы, по которым очевидно, что он нарушил ПДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Наказал автомобилиста житель Рославля: он сфотографировал машину и передал кадры в ГИБДД.
Стражи порядка провели проверку, факт нарушения подтвердился. Теперь смолянину придется заплатить 1500 рублей за «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части»».
Ранее, как сообщал «КП», в Смоленске автомобилист наказал водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора на улице Кирова.