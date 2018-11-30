Смолянка от имени директора ТЦ собирала арендную плату

30 Нояб. 08:30 2018-11-30T08:30:59+03:00

Продавец одного из магазинов, не попросив документов, передала мошеннице 8 тысяч рублей

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Продавец одного из магазинов ТЦ в Смоленске поплатилась за чрезмерное доверие: женщина передала неизвестной, представившейся директором здания, 8 тысяч рублей в качестве арендной платы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Полицейским найти мошенницу не составило труда. Ей оказалась местная жительница 1991 года рождения, которая во всем созналась.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.