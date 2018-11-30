2018-11-30T09:22:57+03:00
Общество

На здравоохранение Смоленщины в 2019 году выделят более 11 млдр рублей

Из федерального бюджета планируют выделить деньги, которые пойдут на модернизацию ФАПОв, улучшение материально-технической базы детских поликлиник, паллиативную помощь и др.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
На здоровье смолян потратят более 11 млдр рублей.На здоровье смолян потратят более 11 млдр рублей.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

11,9 млрд рублей получит Смоленская область в 2019 году из федерального бюджета, сообщил заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, представляющий в парламенте Смоленскую область.

Именно эта сумма была озвучена после принятия бюджета страны во втором чтении. С учетом увеличения выделяемых сумм в бюджет региона, который рассмотрен только в первом чтении, будут внесены корректировки с учетом увеличения доходной части за счет безвозмездных поступления из федерального центра.

Сергей Неверов отметил, что выделенные средства планируют направить на модернизацию ФАПОв, улучшение материально-технической базы детских поликлиник, паллиативную помощь, сосудистые центры, а также усовершенствование системы работы с онкобольными.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе