На здравоохранение Смоленщины в 2019 году выделят более 11 млдр рублей

30 Нояб. 08:52 2018-11-30T09:22:57+03:00

Из федерального бюджета планируют выделить деньги, которые пойдут на модернизацию ФАПОв, улучшение материально-технической базы детских поликлиник, паллиативную помощь и др.

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11,9 млрд рублей получит Смоленская область в 2019 году из федерального бюджета, сообщил заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов, представляющий в парламенте Смоленскую область.

Именно эта сумма была озвучена после принятия бюджета страны во втором чтении. С учетом увеличения выделяемых сумм в бюджет региона, который рассмотрен только в первом чтении, будут внесены корректировки с учетом увеличения доходной части за счет безвозмездных поступления из федерального центра.

Сергей Неверов отметил, что выделенные средства планируют направить на модернизацию ФАПОв, улучшение материально-технической базы детских поликлиник, паллиативную помощь, сосудистые центры, а также усовершенствование системы работы с онкобольными.