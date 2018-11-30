2018-11-30T10:44:40+03:00
Происшествия

В Смоленске вспыхнуло офисное здание на Витебском шоссе

ЧП произошло ночью 30 ноября на Витебском шоссе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске горело офисное здание. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске горело офисное здание. ФОТО: pixabay.com
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Офисное здание горело в ночь на пятницу, 30 ноября, на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пламя тушили 14 огнеборцев из двух пожарных частей.

В пресс-службе ведомства говорят, что двухэтажное офисное здание некоторое время не эксплуатировалось. Пожар возник в одном из кабинетов помещения.

– В кратчайшие сроки огонь был ликвидирован. В результате инцидента повреждены: оконная рама, отделка стены и потолка на общей площади 5 кв м. Кабинет закопчен по всей площади. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, – рассказали спасатели.

Пострадавших в пожаре нет.

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