В Смоленске вспыхнуло офисное здание на Витебском шоссе
ЧП произошло ночью 30 ноября на Витебском шоссе
В Смоленске горело офисное здание. ФОТО: pixabay.com
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Офисное здание горело в ночь на пятницу, 30 ноября, на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пламя тушили 14 огнеборцев из двух пожарных частей.
В пресс-службе ведомства говорят, что двухэтажное офисное здание некоторое время не эксплуатировалось. Пожар возник в одном из кабинетов помещения.
– В кратчайшие сроки огонь был ликвидирован. В результате инцидента повреждены: оконная рама, отделка стены и потолка на общей площади 5 кв м. Кабинет закопчен по всей площади. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются, – рассказали спасатели.
Пострадавших в пожаре нет.