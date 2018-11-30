В Смоленске массовое ДТП парализовало движение в Заднепровье
Автомобилисты не могут проехать по мосту Степана Разина в сторону улицы Соболева
ФОТО: drive2_smolensk
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ДТП с участием трех машин парализовало движение в Заднепровье, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk. Автомобилисты не могут проехать по мосту Степана Разина в сторону улицы Соболева.
Водители советуют искать пути объезда.
- Наш чудный мост в сторону Соболева стоит колом. Ищите пути объезда. Если уже на нем, съезжайте на Ново-Московскую под мост, вообще не одной машины до Колхозки, - пишет участник группы в соцсети.
Ранее «КП-Смоленск» писал еще об одном ДТП на Краснинском шоссе, в котором пострадал человек.