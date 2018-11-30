В Смоленске массовое ДТП парализовало движение в Заднепровье

30 Нояб. 09:57 2018-11-30T09:57:18+03:00

Автомобилисты не могут проехать по мосту Степана Разина в сторону улицы Соболева

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ДТП с участием трех машин парализовало движение в Заднепровье, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk. Автомобилисты не могут проехать по мосту Степана Разина в сторону улицы Соболева.

Водители советуют искать пути объезда.

- Наш чудный мост в сторону Соболева стоит колом. Ищите пути объезда. Если уже на нем, съезжайте на Ново-Московскую под мост, вообще не одной машины до Колхозки, - пишет участник группы в соцсети.

Ранее «КП-Смоленск» писал еще об одном ДТП на Краснинском шоссе, в котором пострадал человек.