2018-11-30T09:57:18+03:00
Происшествия

В Смоленске массовое ДТП парализовало движение в Заднепровье

Автомобилисты не могут проехать по мосту Степана Разина в сторону улицы Соболева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: drive2_smolenskФОТО: drive2_smolensk
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ДТП с участием трех машин парализовало движение в Заднепровье, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk. Автомобилисты не могут проехать по мосту Степана Разина в сторону улицы Соболева.

Водители советуют искать пути объезда.

- Наш чудный мост в сторону Соболева стоит колом. Ищите пути объезда. Если уже на нем, съезжайте на Ново-Московскую под мост, вообще не одной машины до Колхозки, - пишет участник группы в соцсети.

Ранее «КП-Смоленск» писал еще об одном ДТП на Краснинском шоссе, в котором пострадал человек.

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