30 Нояб. 10:14 2018-11-30T10:14:11+03:00

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Лебеди исчезли из «Лопатинского сада» в Смоленске, сообщают жители областного центра. Сегодня в пруду ЦПКиО можно встретить разве что уток, которых с каждым годом становится все больше.

Как стало известно «КП-Смоленск» от сотрудников администрации, с лебедями все в порядке, сотрудники парка перевезли птиц на зимовку в теплый домик.

Весной, когда на улице станет теплее, пернатых вернут в привычную для них среду.