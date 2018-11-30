Лебеди исчезли из «Лопатинского сада» в Смоленске
Птиц отправили на зимовку
Лебеди исчезли из «Лопатинского сада» в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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Лебеди исчезли из «Лопатинского сада» в Смоленске, сообщают жители областного центра. Сегодня в пруду ЦПКиО можно встретить разве что уток, которых с каждым годом становится все больше.
Как стало известно «КП-Смоленск» от сотрудников администрации, с лебедями все в порядке, сотрудники парка перевезли птиц на зимовку в теплый домик.
Весной, когда на улице станет теплее, пернатых вернут в привычную для них среду.