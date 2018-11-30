Налоговая служба рассказала о работе с обращениями смолян

30 Нояб. 10:40 2018-11-30T10:40:49+03:00

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В региональной налоговой службе прошло заседание рабочей группы по повышению налоговой грамотности, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник ИФНС России по городу Смоленску Алексей Потапов рассказал, что за девять месяцев 2018 года в инспекцию областного центра от смолян поступило более 14 тысяч обращений, каждое шестое – через личный кабинет. Чаще всего люди спрашивали о налогообложении малого бизнеса и специальных налоговых режимах. Много вопросов посвящено внедрению упрощенного алгоритма взаимодействия структурных подразделений налогового органа при рассмотрении типовых жизненных ситуаций с утвержденными шаблонами ответов. Как подчеркнул спикер, срок исполнения таких запросов составляет всего пять рабочих дней, что значительно ускоряет получение ответов заявителями.

Строгий контроль за соблюдением сроков ответов гражданам установлен на всех уровнях в структуре налоговых органов: от инспекции до ФНС России.

- В том числе, когда обращение налогоплательщика, поступившее в налоговый орган, относится к компетенции иного ведомства. Кроме того, внимание уделяется качеству разъяснений. Мы работаем для налогоплательщиков, поэтому важно быть понятыми ими, - подчеркнула заместитель руководителя УФНС России по Смоленской области Ирина Даровских.

Начальник Межрайонной ИФНС России №4 по Смоленской области Виктор Иванов поделился опытом сафоновских налоговиков по организации информационных кампаний и проведению разъяснительной работы.

- Как показывает практика, своевременная и полная информированность граждан по всем аспектам уплаты имущественных налогов существенно снижает риск ошибок при их начислении и минимизирует причины возникновения конфликтов между налоговыми органами и налогоплательщиками, настраивает на исполнение налоговых обязательствв срок и в полном объеме, - отметил спикер.