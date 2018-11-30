Смолянин ответит за убийство соседа

30 Нояб. 11:46 2018-11-30T11:46:45+03:00

37-летний мужчина до смерти избил родственника собутыльника за то, что тот устраивал скандалы

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37-летний смолянин ответит в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

13 сентября 2018 года двое братьев в общежитии устроили застолье, рассказала спикер детали дела. К ним присоединился сосед. За рюмкой-другой мужчина признался, что его родственник периодично устраивает скандалы и избивает его. Один из братьев, решил наказать обидчика: зашел в соседнюю комнату и избил 28-летнего мужчину. Пострадавший скончался в тот же день из-за сильной травмы головы.

Уголовное дело направлено в суд.