2018-11-30T11:46:45+03:00
Происшествия

Смолянин ответит за убийство соседа

37-летний мужчина до смерти избил родственника собутыльника за то, что тот устраивал скандалы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянин ответит за убийство соседа. ФОТО: pixabay.comСмолянин ответит за убийство соседа. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

37-летний смолянин ответит в суде за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

13 сентября 2018 года двое братьев в общежитии устроили застолье, рассказала спикер детали дела. К ним присоединился сосед. За рюмкой-другой мужчина признался, что его родственник периодично устраивает скандалы и избивает его. Один из братьев, решил наказать обидчика: зашел в соседнюю комнату и избил 28-летнего мужчину. Пострадавший скончался в тот же день из-за сильной травмы головы.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе