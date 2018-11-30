Губернатор Смоленской области назначил дату итоговой пресс-конференции

30 Нояб. 12:35 2018-11-30T12:35:55+03:00

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответит на вопросы журналистов и блогеров 13 декабря, сообщает служба главы региона.

В этом году встреча со СМИ будет проходить в новом формате: во время беседы с журналистами на прямой линии будут находиться главы всех муниципалитетов, которые смогут прокомментировать вопросы, находящиеся в их компетенции.

Также за пресс-конференцией можно будет проследить и в сети Интернет. Онлайн-трансляция мероприятия станет доступна 13 декабря в 11.00 на официальной странице «Вконтакте» - и на портале органов власти Смоленской области.