2018-11-30T15:08:33+03:00
Общество

Смоленских автомобилистов предупреждают о ряде изменений в ПДД

Новые правила вступают в силу 8 декабря 2018 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленских автомобилистов предупреждают о ряде изменений в ПДД.Смоленских автомобилистов предупреждают о ряде изменений в ПДД.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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МВД России предупреждает автомобилистов о ряде изменений в ПДД, которые вступят в силу 8 декабря 2018 года.

В частности, по новым правилам водителю не обязательно клеить на машину знак «Шипы». Это требование потеряло свою актуальность из-за того, что сегодня характеристики движения транспорта в значительной мере определяются другими факторами. Таким образом, установка знака на современных машинах не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий, комментируют в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Кроме того, постановлением корректируется порядок действий водителей на месте ДТП. Это связано с возможностью оформления документов без участия полицейских, независимо от наличия у участников разногласий относительно обстоятельств произошедшего.

Также с 8 декабря не обязательно возить с собой ОСАГО, альтернатива – «распечатанная на бумажном носителе информация о заключении договора такого обязательного страхования в виде электронного документа».

Большие изменения произошли в отношении водителей с ограниченными возможностями здоровья. Внесенными изменениями предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на машинах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Кроме того, для этих участников движения не распространяются действия знаков «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и «Стоянка запрещена по чётным числам месяца». Также разрешается, чтобы опознавательный знак «Инвалид» был установлен спереди или сзади машины.

И последнее – в правилах подкорректировали понятие «пешеход». К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, приводимых в движение двигателем.

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