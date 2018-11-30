Смолянин похитил машину для продажи, но испугался и сжег ее
30-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Смолянин похитил машину для продажи, но испугался и сжег ее. ФОТО: pixabay.com
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30-летнему ранее судимому жителю Смоленского района грозит до 5 лет тюрьмы за то, что он сначала угнал автомобиль, чтобы продать его, а потом испугался и сжег вещдок, рассказали подробности дела сотрудники пресс-службы УМВД России по Смоленской области.
Задержанный признался и рассказал полицейским все подробности произошедшего.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.