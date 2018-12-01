Смолянин устроил дебош в баре, угрожая пистолетом
За пьяный скандал 23-летнему мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
ФОТО: pixabay.com
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Нетрезвый 23-летний мужчина устроил дебош в одном из баров Заднепровского района Смоленска, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Разногласия у посетителя заведения возникли с персоналом. Скандалом с грубой нецензурной бранью дело не закончилось: мужчина достал пневматический пистолет и положил его на стойку бара.
Администрация вызвала полицию. Стражи порядка быстро обезоружили дебошира и уже в полиции следователи возбудили в отношении него уголовное дело. За хулиганство жителю Починковского района грозит до пяти лет тюрьмы.