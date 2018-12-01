1 Дек. 14:09 2018-12-01T14:30:06+03:00

В Смоленске более 10 улиц останутся без воды на несколько дней. ФОТО: pixabay.com

Горячую воду отключат на время химической промывки котельных и ЦТП

Изменить размер текста: A A

Жители 16 улиц останутся без горячей воды на пять дней – с 3 до 7 декабря, сообщает муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть».

Предстоящее отключение связано с химпромывкой оборудования двух котельных и девяти центральных тепловых пунктов.

Неудобства предстоит испытывать жителям всех районов Смоленска. В зону отключения также попадают дошкольные учреждения и поликлиника.

Список домов, где уже в понедельник, 3 декабря, не будет горячей воды доступен по ссылке.