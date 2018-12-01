В Смоленске более 10 улиц останутся без воды на несколько дней
Горячую воду отключат на время химической промывки котельных и ЦТП
В Смоленске более 10 улиц останутся без воды на несколько дней. ФОТО: pixabay.com
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Жители 16 улиц останутся без горячей воды на пять дней – с 3 до 7 декабря, сообщает муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть».
Предстоящее отключение связано с химпромывкой оборудования двух котельных и девяти центральных тепловых пунктов.
Неудобства предстоит испытывать жителям всех районов Смоленска. В зону отключения также попадают дошкольные учреждения и поликлиника.
Список домов, где уже в понедельник, 3 декабря, не будет горячей воды доступен по ссылке.