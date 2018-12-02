2 Дек. 15:35 2018-12-02T15:36:05+03:00

В Рославле во время движения загорелась машина. ФОТО: pixabay.com

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Ford Focus загорелся во время движения по улице Кирова в Рославле в седьмом часу вечера 1 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Прибывшие пожарные потушили огонь за пять минут. В ведомстве уточняют, что возгорание произошло в двигателе: моторный отсек выгорел полностью.

В региональном МЧС напоминают, что до приезда огнеборцев пламя можно потушить подручными средствами - с помощью огнетушителя, плотной ткани, земли, песка или снега. Если машина горит на стоянке или в гараже и есть угроза распространения огня, постарайтесь откатить дальше рядом стоящие машины или авто.