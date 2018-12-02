В Ярцевском районе задержали наркоторговца
За сбыт наркотика мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
В Ярцевском районе задержали наркоторговца. ФОТО: pixabay.com
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Наркоторговца задержали сотрудники полиции в Ярцевском районе, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Выйти на след подозреваемого удалось после получения оперативной информации о том, что мужчина намеревается сбыть наркотик.
В результате спецоперации оперативники изъяли фольгированный сверток с желтоватым кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что внутри наркотик.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.