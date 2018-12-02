2018-12-02T16:29:09+03:00
Происшествия

На улице 25 Сентября в Смоленске столкнулись две иномарки

Машины получили сильные повреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На улице 25 Сентября в Смоленске столкнулись две иномарки. ФОТО: drive2_smolensk.На улице 25 Сентября в Смоленске столкнулись две иномарки. ФОТО: drive2_smolensk.
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Две иномарки столкнулись на улице 25 Сентября в Смоленске, сообщают автомобилисты в паблике drive2_smolensk.

ДТП произошло в районе 15.00 2 декабря. Автомобили получили серьезные повреждения. У одной из машин, влетевшей на полном ходу в дорожное ограждение, полностью разбита передняя часть.

На улице 25 Сентября в Смоленске столкнулись две иномарки. ФОТО: drive2_smolensk.

На улице 25 Сентября в Смоленске столкнулись две иномарки. ФОТО: drive2_smolensk.

Свидетели ДТП сообщают, что движение трамваев на улице временно приостановлено. О пострадавших не сообщается.

Также автомобилисты отмечают плохую уборку городских дорог.

- Коммунальщики аууу, просыпаемся ребята, просыпаемся! Почему дороги не чистим, где снегоуборочная техника?! Ни одной машины не видно! – пишут автомобилисты в паблике drive2_smolensk.

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