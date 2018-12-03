3 Дек. 06:31 2018-12-04T11:58:48+03:00

Около «Макси» в Смоленске столкнулись ДПС и иномарка. ФОТО: drive2_smolensk

ДТП у торгового центра произошло в ночь на воскресенье, 2 декабря

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ДТП с участием машины дорожно-патрульной службы и Skoda произошло у ТРЦ «Макси» в Смоленске в ночь на воскресенье, 2 декабря, сообщают учасиники группы drive2_smolensk в соцсети «Вконтакте». Машины столкнулись на парковке центра. Автомобилисты сообщают, что виновники ДТП – полицейские.

- Сотрудники ДПС въехали в "Шкоду", не пропустили, когда выезжали с задней части торгового центра. А/м Skoda трогалась с места, A/м ДПС из поворота выехали и впечатались в неё, - написал очевидец произошедшего.

Однако, в конечном итоге водителя иномарки признали виновным в ДТП.

Днем в воскресенье на улице 25 Сентября произошло еще одно ДТП: машины получили серьезные повреждения.