Смоляне обсуждают кадр с НЛО во время снегопада

3 Дек. 06:45 2018-12-03T06:45:11+03:00

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Смоляне обсуждают кадр с НЛО, сделанный во время снегопада в центре города. В группе «Я люблю Смоленск» в соцсети «Вконтакте» появился снимок, на котором запечатлены тарелки инопланетян, пролетающие над площадью Победы.

Фотография за несколько часов собрала более тысячи просмотров. Горожане на утверждение автора, что что-то странное происходит в Смоленске во время снегопадов, отвечают с юмором. А один из подписчиков группы предлагает «Объектив протирать надо после пятничных гулянок!».