В Смоленске горела квартира, есть пострадавший

3 Дек. 08:18 2018-12-03T08:18:02+03:00

Возгорание в доме на Ново-Московской в Смоленске произошло в ночь на 3 декабря

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В ночь на 3 декабря на Ново-Московской в Смоленске горела квартира, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Спасатели получили тревожный сигнал в 03.02. На место происшествия выехали 4 автоцистерны и 15 человек личного состава.

Прибыв на место, огнеборцы увидели огонь в доме. Выяснилось, что возгорание возникло в одной из квартир. Пламя удалось потушить, но огонь полностью уничтожил одну из комнат, площадью 15 кв. м.

К сожалению, происшествие не обошлось без пострадавших. Человеку нас месте оказали помощь и отправили в больницу.

Причина и ущерб уточняется, отмечают спасатели.