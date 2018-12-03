2018-12-03T08:52:19+03:00
Происшествия

Мужчина выбежал из горящей квартиры в Смоленске

Стали известны подробности ночного пожара на Ново-Московской
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Мужчина выбежал из горящей квартиры в Смоленске. ФОТО: pixabay.comМужчина выбежал из горящей квартиры в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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22-летний мужчина успел выбежать из горящей квартиры на Ново-Московской в Смоленске до приезда спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Квартиросъемщик получил незначительные ожоги, тем не менее, помощь медиков ему понадобилась.

Напомним, сигнал о ЧП поступил спасателям в начале четвертого часа ночи. На Ново-Московкой загорелась одна из квартир четырехквартирного деревянного жилого дома.

К моменту прибытия подразделений из окна двухкомнатной квартиры шел черный дым.

В результате ЧП выгорела одна из комнат. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. Но одной из основных версий случившегося рассматривается электротехническая причина.

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