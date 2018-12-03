Смоленщина получит более 11 млрд рублей межбюджетных трансфертов

3 Дек. 09:03 2018-12-03T09:12:53+03:00

Средства из федерального бюджета должны поступить в 2019 году

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Более 11,97 млрд рублей межбюджетных трансфертов получит Смоленская область из федерального бюджета в 2019 году, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

По сравнению с 2018 годом эта сумма вырастет на 2,8 млрд рублей.

Средства пойдут на совершенствование системы здравоохранения, поддержку граждан предпенсионного и пенсионного возраста, создание дополнительных мест в детских садах и школах, строительство котельных и очистных сооружений, ликвидацию несанкционированных свалок и др.

Ранее «КП-Смоленск» писал о сумме, которую планируют выделить на здравоохранение региона.

Планируется, что бюджет Смоленской области парламентарии примут 20 декабря.