Смоленщина получит более 11 млрд рублей межбюджетных трансфертов
Более 11,97 млрд рублей межбюджетных трансфертов получит Смоленская область из федерального бюджета в 2019 году, сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
По сравнению с 2018 годом эта сумма вырастет на 2,8 млрд рублей.
Средства пойдут на совершенствование системы здравоохранения, поддержку граждан предпенсионного и пенсионного возраста, создание дополнительных мест в детских садах и школах, строительство котельных и очистных сооружений, ликвидацию несанкционированных свалок и др.
Ранее «КП-Смоленск» писал о сумме, которую планируют выделить на здравоохранение региона.
Планируется, что бюджет Смоленской области парламентарии примут 20 декабря.