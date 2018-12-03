В Смоленске появился педофил - соцсети
В соцсетях появилась информация о том, что в Смоленске появился педофил. Об этом сообщила встревоженная мама, чей сын был напуган настойчивым предложением, поступившим от неизвестного мужчины неприятной внешности, на сайте «Смолмама».
Женщина сообщает, что педофил орудует в районе улиц Твардовского-Нахимсона: подходит к детям сзади и предлагает подвезти до дома. И, по словам смолянки, якобы уже три школьника, в том числе ее сын, едва не стали его жертвами.
Двое родителей обращались в полицию, писали заявление, но мужчину и после этого видели в центре Смоленска.
Женщина призывает родителей быть внимательными и встречать детей со школ.
– Найдите возможность встретить детей после вечерних занятий! Я видела глаза сына и ужас в них! Не дайте испугать ваших детей! – пишет смолянка.
Со слов сына женщина описала человека: это мужчина лет 60-ти, неприятной внешности, среднего роста, одет с шапку, шарф, куртку, штаны черного цвета.
В Смоленске появился педофил – соцсети. ФОТО: скриншот с сайта smolmama.com
«КП-Смоленск» обратилась с пресс-службу регионального УМВД с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы будем держать вас в курсе событий.