2018-12-03T10:07:31+03:00
Происшествия

В Смоленске появился педофил - соцсети

Информацию опубликовала одна из мам на популярном сайте для родителей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появился педофил – соцсети. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске появился педофил – соцсети. ФОТО: pixabay.com
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В соцсетях появилась информация о том, что в Смоленске появился педофил. Об этом сообщила встревоженная мама, чей сын был напуган настойчивым предложением, поступившим от неизвестного мужчины неприятной внешности, на сайте «Смолмама».

Женщина сообщает, что педофил орудует в районе улиц Твардовского-Нахимсона: подходит к детям сзади и предлагает подвезти до дома. И, по словам смолянки, якобы уже три школьника, в том числе ее сын, едва не стали его жертвами.

Двое родителей обращались в полицию, писали заявление, но мужчину и после этого видели в центре Смоленска.

Женщина призывает родителей быть внимательными и встречать детей со школ.

– Найдите возможность встретить детей после вечерних занятий! Я видела глаза сына и ужас в них! Не дайте испугать ваших детей! – пишет смолянка.

Со слов сына женщина описала человека: это мужчина лет 60-ти, неприятной внешности, среднего роста, одет с шапку, шарф, куртку, штаны черного цвета.

В Смоленске появился педофил – соцсети. ФОТО: скриншот с сайта smolmama.com

В Смоленске появился педофил – соцсети. ФОТО: скриншот с сайта smolmama.com

«КП-Смоленск» обратилась с пресс-службу регионального УМВД с просьбой прокомментировать ситуацию. Мы будем держать вас в курсе событий.

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