2018-12-03T11:02:34+03:00
Общество

Школа №1 в Велиже отметила юбилей

Сегодня в хорошо оснащенном учреждении получают знания около 500 ребят
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Школа №1 в Велиже отметила юбилей. ФОТО: admin-smolensk.ruШкола №1 в Велиже отметила юбилей. ФОТО: admin-smolensk.ru
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Школа №1 в Велиже отметила 100-лет со дня своего открытия, сообщает пресс-служба обладминистрации. За время своего существования учебное заведение неоднократно реорганизовывалось – с семилетней школы 2-ой ступени, оно было преобразовано в неполную среднюю школу, позднее – в трудовую политехническую школу №1. Нынешний статус организация получила в 1936 году.

Сегодня школа хорошо оснащена технически: в кабинетах есть наглядные пособия, мультимедийная аппаратура, индивидуальные планшеты и ноутбуки для каждого ученика.

Также в здании оборудованы более 30 классных комнат, есть два универсальных спортивных зала, актовый зал, две спортивные площадки, библиотека с фондом свыше 15 тысяч книг и др. Работает цифровая лаборатория и гидрометеостанция.

Сегодня в школе учатся около 500 ребят. Ежегодно они принимают активное участие и занимают призовые места в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня.

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