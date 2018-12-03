3 Дек. 12:18 2018-12-03T12:18:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Смолянин получил травмы, попав под свою машину, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Инцидент произошел в 16.45 1 декабря в ТСН «Дубровенка» возле д. 157. Автомобилист, управляя Subaru Forester, выезжая из ворот дома, открыл водительскую дверь и потянулся, а затем выскочил, чтобы придержать закрывающиеся ворота. В результате иномарка покатилась на своего владельца. Водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью.