Смолянин получил травмы, попав под свою машину
Инцидент произошел днем в субботу, 1 декабря, в ТСН «Дубровенка»
Смолянин получил травмы, попав под свою машину. ФОТО: smolspas.ru
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Смолянин получил травмы, попав под свою машину, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
Инцидент произошел в 16.45 1 декабря в ТСН «Дубровенка» возле д. 157. Автомобилист, управляя Subaru Forester, выезжая из ворот дома, открыл водительскую дверь и потянулся, а затем выскочил, чтобы придержать закрывающиеся ворота. В результате иномарка покатилась на своего владельца. Водитель получил травмы и обратился за медицинской помощью.