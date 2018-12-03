3 Дек. 13:34 2018-12-03T13:34:57+03:00

Полиция проверяет информацию о появившемся педофиле в Смоленске. ФОТО: pixabay.com

Женщине, опубликовавшей информацию о мужчине, который пристает к школьникам, предложили написать заявление в правоохранительные органы

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Смоленские полицейские проверяет информацию о появившемся в областном центре педофиле, сообщила «КП-Смоленск» начальник пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья Гуреева.

- Факты, изложенные в заметке, опубликованной в соцсетях, проверяются. Маме ребенка, которого испугал неизвестный мужчина, предложено написать заявление в полицию, - прокомментировала инцидент представитель ведомства.

Напомним, вечером 2 ноября на сайте для родителей «Смолмама» появилось сообщение о том, что в районе улиц Твардовского-Нахимсона орудует педофил. Неизвестный мужчина испугал троих школьников: подошел сзади и настойчиво предлагал подвезти до дома. Женщина призывает родителей быть внимательными и встречать детей со школ.

Со слов сына женщина описала человека: это мужчина лет 60-ти, неприятной внешности, среднего роста, одет с шапку, шарф, куртку, штаны черного цвета.

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