Смоленщина получит деньги на создание ясельных групп

3 Дек. 16:27 2018-12-04T10:22:05+03:00

Средства на финансирование этого направления ранее не выделялись

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В 2019 году впервые будут выделены деньги на создание мест в детских садах для детей от 2 месяцев до 1,5 лет, сообщает smolensk.er.ru со ссылкой на заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Речь идет о 53 миллионах рублей, на 2020 и 2021 годы запланировано еще по 160 млн рублей.

Также поддержку получат смоленские школы. Немало средств будет направлено на создание новых мест в них. Например, в 2018 году на эти цели было выделено 275 млн, а уже в 2019-м сумма вырастет до 344 миллионов рублей.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Смоленской областной Думе Николай Дементьев подчеркнул, что благодаря федеральным деньгам в областном центре появятся два детских сада, построена школа в Соловьиной роще и достроена пристройка к школе №33.