2018-12-03T17:55:29+03:00
Общество

18 машин будут чистить железную дорогу в Смоленской области

Техника курсирует по специальному графику
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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18 машин будут чистить железную дорогу в Смоленской области. ФОТО: пресс-служба МЖД.18 машин будут чистить железную дорогу в Смоленской области. ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Для расчистки железнодорожного полотна от снежных заносов в зимний сезон 2018-2019 гг. в Смоленском регионе Московской железной дороги подготовлено 18 единиц спецтехники: 5 снегоочистителей, 9 снегоуборочных и 4 пневмообдувочные машины, сообщает пресс-служба МЖД.

В минувшие сутки в Смоленском регионе МЖД работало 4 единицы специальной техники и около 170 железнодорожников. Всего снегоуборочные машины очистили от снега 133 км пути и 120 стрелочных переводов. Снегопад не повлиял на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Уборка снега проходит в штатном режиме на станциях и перегонах. Техника курсирует по специальному графику. Под особым контролем находятся объекты железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающие безопасность и надежность движения поездов: контактная сеть, устройства электроснабжения, система сигнализации, централизации и блокировки, отвечающая за работу сигналов стрелочных переводов.

Железнодорожники постоянно следят за погодной ситуацией и при необходимости корректируют количество привлекаемых сил, отмечают в пресс-службе МЖД.

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