4 Дек. 06:54 2018-12-04T06:54:30+03:00

На четырех улицах в Смоленске отключат тепло и горячую воду. ФОТО: pixabay.com

4 декабря коммунальщики будут ремонтировать ветхий участок теплосети на улице Воровского

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Тепло и горячая вода будут отключены с 9.00 4 декабря на четырех улицах в Смоленске, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация». На такие меры коммунальщики пошли из-за предстоящего ремонта ветхого участка теплосети на улице Воровского.

В зону отключения попали дома №2-14 по улице Бакунина, №6, №38 по улице Красина, №28 по улице Воровского, №8, №10, №12 по улице Пржевальского.

В пресс-службе компании отмечают, что воду и отопление вернут вечером этого же дня – в 18.00.