2018-12-04T07:04:14+03:00
Происшествия

Грабитель ускользнул от продавцов магазина в Смоленске

Мужчина 1981 года рождения пронес мимо кассы табак и скрылся
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Грабитель ускользнул от продавцов магазина в Смоленске. ФОТО: pixabay.comГрабитель ускользнул от продавцов магазина в Смоленске. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Продавцы магазина пытались задержать грабителя, который вынес из магазина табак, но мужчина скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

По камерам видеонаблюдения стражи порядка нашли воришку. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель 1981 года рождения.

- Мужчину задержали на одной из улиц областного центра и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Задержанный пояснил, что похищенное уже продал, а деньги потратил.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.

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