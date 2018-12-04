Грабитель ускользнул от продавцов магазина в Смоленске
Мужчина 1981 года рождения пронес мимо кассы табак и скрылся
Грабитель ускользнул от продавцов магазина в Смоленске. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Продавцы магазина пытались задержать грабителя, который вынес из магазина табак, но мужчина скрылся, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
По камерам видеонаблюдения стражи порядка нашли воришку. Им оказался ранее судимый за кражи местный житель 1981 года рождения.
- Мужчину задержали на одной из улиц областного центра и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Задержанный пояснил, что похищенное уже продал, а деньги потратил.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.