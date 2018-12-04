2018-12-04T07:16:09+03:00
Происшествия

Смолянина будут судить за кражу крышек канализационных люков

Мужчина хотел сдать металл на лом, но потерпел фиаско и выбросил их
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянина будут судить за кражу крышек канализационных люков. ФОТО: pixabay.comСмолянина будут судить за кражу крышек канализационных люков. ФОТО: pixabay.com
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В Сафонове задержан мужчина, которого подозревают в краже канализационных крышек, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина катался по Сафоново на такси, чтобы сдать чугунные крышки в пункты приема металла, но ни в одном их не приняли.

После задержания мужчина признался, что похитил крышки в надежде сдать их на металлолом и получить за это деньги. Но, когда понял, что потерпел фиаско, выбросил их.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы. Сумма причиненного ущерба составила более 5,5 тысяч рублей.

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