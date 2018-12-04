На площади Ленина в Смоленске устанавливают елку
Монтаж главного атрибута нового года займет два дня
ФОТО: pixabay.com
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Рабочие приступили к установке новогодней ели на площади Ленина в Смоленске, сообщает «ГТРК Смоленск». По словам рабочих, монтаж зеленой красавицы займет около двух дней. Планируется, что городскую елку начнут наряжать уже в среду, 5 декабря.
Елка будет украшать главную площадь областного центра на протяжении всех новогодних каникул. Рядом с красавицей откроют каток и рождественские домики с выпечкой, сладостями и сувенирами.