2018-12-04T08:22:26+03:00
Общество

На площади Ленина в Смоленске устанавливают елку

Монтаж главного атрибута нового года займет два дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Рабочие приступили к установке новогодней ели на площади Ленина в Смоленске, сообщает «ГТРК Смоленск». По словам рабочих, монтаж зеленой красавицы займет около двух дней. Планируется, что городскую елку начнут наряжать уже в среду, 5 декабря.

Елка будет украшать главную площадь областного центра на протяжении всех новогодних каникул. Рядом с красавицей откроют каток и рождественские домики с выпечкой, сладостями и сувенирами.

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