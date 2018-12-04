В Смоленской области в доме сгорел человек
ЧП произошло 4 декабря в 06.48 в деревне Козловка Рославльского района
В Смоленской области во время пожара в доме пострадал человек. ФОТО: pixabay.com
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В жилом доме в деревне Козловка Рославльского района сгорел человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло 4 декабря в 06.48. На месте пожара работали две автоцистерны ПСЧ № 13 и четыре человека личного состава.
- Дом горел открытым пламенем. Есть погибший. Мужчину 1952 года рождения нашли при разборе завалов, - рассказали в пресс-службе ведомства.