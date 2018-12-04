2018-12-04T10:05:38+03:00
Общество

Водитель «Волги» оштрафован за езду по тротуару

Нарушителя наказали по наводке смолянина, сфотографировавшего его авто в момент движения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель «Волги» оштрафован за езду по тротуару. ФОТО:Водитель «Волги» оштрафован за езду по тротуару. ФОТО:
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Водитель «Волги» оштрафован на две тысячи рублей за езду по тротуару, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Нарушителя наказали по наводке смолянина, сфотографировавшего его авто в момент движения. Житель Смоленска сфотографировал машину, двигающуюся по тротуару, и написал письмо в полицию, указав дату, время и место нарушения.

Полицейские провели проверку и доказали вину водителя. Автомобилисту за «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» придется заплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.

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