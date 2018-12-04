2018-12-04T10:17:54+03:00
Общество

Ледяной дождь пройдет в Смоленске

Синоптики и МЧС предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных условиях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ледяной дождь пройдет в Смоленске.Ледяной дождь пройдет в Смоленске.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Синоптики и спасатели предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных условиях: возможно, во вторник, 4 декабря, в Смоленской области пройдет ледяной дождь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Также днем прогнозируются осадки в виде мокрого снега, слабый гололёд. Температура воздуха по области -4°C - +1°C, в Смоленске -1°C - +1°C.

В пресс-службе регионального МЧС отмечают, что такие погодные явления осложнят ситуацию на дорогах. Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными.

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