4 Дек. 11:03 2018-12-04T11:03:15+03:00

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Бассейн «Дельфин» пользуется популярностью у смолян, сообщили власти. С каждым днем посетителей спортивного объекта становится все больше. Сегодня здесь занимаются более 2600 учащихся пяти смоленских школ, за последнюю неделю реализовано свыше 600 разовых посещений, растет число организованных групп – продано около 140 абонементов.

Для обеспечения стабильной работы разработана программа мероприятий по загрузке бассейна, в рамках которой подготовлены договора с рядом организаций и предприятий, коллективы которых вскоре начнут посещать «Дельфин».