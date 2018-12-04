2018-12-04T11:09:35+03:00
Происшествия

В центре Смоленска сбили пешехода

ДТП произошло днем 3 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Пожилую женщину 1940 года рождения сбили на улице Нахимова 3 декабря в районе 14.15, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Водитель 1975 года рождения, управляя машиной «ГАЗ», наехал на женщину, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Старушку увезли на скорой в КБСМП.

Позднее страшное ДТП произошло на трассе М1 в Ярцевском районе. Вечером 3 декабря водитель иномарки задавил пешехода.

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