В Смоленске произошла коммунальная авария

4 Дек. 11:42 2018-12-04T11:42:52+03:00

Жители областного центра из Промышленного и Ленинского районов жалуются на отсутствие холодной и горячей воды

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Коммунальная авария произошла на Верхне-Ясенном водозаборе в Ленинском районе Смоленска утром 4 ноября, сообщает СМУП «Горводоканал». Без воды частично остались Промышленный и Ленинский районы города. У смолян отключили горячую и холодную воду.

Коммунальщики не называют точных сроков окончания ремонта. Подвоз воды организован по заявкам.

Ранее без горячей воды остались жители 16 улиц.