В Смоленске произошла коммунальная авария
Жители областного центра из Промышленного и Ленинского районов жалуются на отсутствие холодной и горячей воды
ФОТО: pixabay.com
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Коммунальная авария произошла на Верхне-Ясенном водозаборе в Ленинском районе Смоленска утром 4 ноября, сообщает СМУП «Горводоканал». Без воды частично остались Промышленный и Ленинский районы города. У смолян отключили горячую и холодную воду.
Коммунальщики не называют точных сроков окончания ремонта. Подвоз воды организован по заявкам.
Ранее без горячей воды остались жители 16 улиц.