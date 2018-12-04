2018-12-04T11:42:52+03:00
Общество

В Смоленске произошла коммунальная авария

Жители областного центра из Промышленного и Ленинского районов жалуются на отсутствие холодной и горячей воды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Коммунальная авария произошла на Верхне-Ясенном водозаборе в Ленинском районе Смоленска утром 4 ноября, сообщает СМУП «Горводоканал». Без воды частично остались Промышленный и Ленинский районы города. У смолян отключили горячую и холодную воду.

Коммунальщики не называют точных сроков окончания ремонта. Подвоз воды организован по заявкам.

Ранее без горячей воды остались жители 16 улиц.

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