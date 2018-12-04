Водителя иномарки признали виновным в ДТП с машиной ДПС в Смоленске

4 Дек. 11:58 2018-12-04T11:58:07+03:00

В полиции прокомментировали аварию с участием сотрудников дорожно-патрульной службы

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Водителя иномарки признали виновным в ДТП с патрульной машиной в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Напомним, авария произошла в ночь на воскресенье, 2 декабря, у ТРЦ «Макси». Машина ДПС и Skoda столкнулись на парковке центра.

- Водитель патрульной машины 1988 года рождения двигался по парковке. Внезапно, не включая поворот обозначающий начало движения, с места тронулась иномарка под управлением водителя 95 года рождения. В результате произошло столкновение. Водитель Skoda нарушил п.8.1 ПДД РФ. На него составлен протокол по ч. 1 ст.12.14 КоАП РФ, - рассказали представители ведомства.