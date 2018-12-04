2018-12-04T21:48:51+03:00
Общество

Жители Попова в Смоленске остались без воды

В пяти домах отключено горячее и холодное водоснабжение
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: smoladmin.ruФОТО: smoladmin.ru
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Жители пяти домов по улице Попова (№№130, 132, 134, 136, 138) в Смоленске остались без горячей воды, сообщает СМУП «Горводоканал».

Отключения связаны с ремонтными работами на участке водопроводной сети. Коммунальщики не называют точное время включения воды, предупреждая лишь, что по окончании работ возможно временное ухудшение ее качества.

Также в МУПе сообщили, что продолжается подключение домов к водоснабжению, которое было отключено из-за масштабной аварии на Верхне-Ясенном водозаборе. В Ленинском районе вода подана за исключением домов №3, №3-б, №5 по Краснинскому шоссе.

Подвоз воды осуществляется по заявкам. Тел. диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 21-41-19.

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