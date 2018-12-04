В центре Смоленска закроют движение трамваев

4 Дек. 16:16 2018-12-04T16:16:50+03:00

Транспорт не будет выходить на маршруты 8 декабря с 9.00 до 14.00

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8 декабря в центре Смоленска на пять часов - с 9.00 до 14.00 - закроют движение трамваев, сообщают власти. Движение транспорта будет ограничено из-за проведения МБУ «Зеленстрой» работ по уходу за деревьями и кустарниками, высаженными вблизи путей.

Трамваи, следующие со стороны микрорайонов Поповки и Киселевки, будут двигаться в сторону Рославльского кольца, из Ситников - до кольца на улице Багратиона.

Кроме того, с понедельника, 3 декабря, трамвай №4 изменил маршрут движения. Теперь транспорт снова заезжает на ж/д вокзал в обоих направлениях.