В Смоленске задержали начальника и зама по вопросам миграции УМВД

5 Дек. 06:16 2018-12-05T07:13:20+03:00

В отношении начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД России и его заместителя возбуждено уголовное дело. ФОТО: СУ СК РФ по Смоленской области

В отношении начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД России и его заместителя возбуждено уголовное дело

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Начальник управления по вопросам миграции регионального УМВД России и его заместитель подозреваются в фальсификации документов, повлекших незаконное приобретение гражданства России.

- По версии следствия, с февраля по июль 2018 года задержанные, работая в интересах местного жителя, внесли ложные сведения о наличии у иностранцев знаний для признания их носителями русского языка в ряд документов. Это позволило тем получить российское гражданство, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

Задержанные проходят по двум статьям «Внесение должностным лицом заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации» и «Организация внесения должностным лицом заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации».

Следователи СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых, а также в управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области.

В региональном УМВД назначена проверка по факту случившегося.

Ранее был задержан сотрудник смоленской таможни.