Карту первоочередного ремонта крепости составляют в Смоленске

5 Дек. 06:42 2018-12-05T06:42:58+03:00

Первыми в списке значатся прясло между башнями Позднякова и Орёл, место обвала кладки около онкодиспансера и зубцы на прясле в Лопатинском саду

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Карту первоочередного ремонта крепости, в которой первыми значатся прясло между башнями Позднякова и Орёл, место обвала кладки около онкодиспансера и зубцы на прясле в Лопатинском саду, составляют в Смоленске, сообщил начальник территориального управления федерального «Агентства о управлению и использованию памятников истории и культуры» Андрей Рожков.

Напомним, в конце ноября стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев согласовал выделение в 2019 году, а также двух последующих годах 1,1 млн рублей на реставрацию крепостной стены в Смоленске. Необходимые суммы пока не заложены в федеральный бюджет. Поправки могут быть внесены в марте-апреле 2019 года.