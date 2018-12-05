2018-12-05T07:11:25+03:00
Происшествия

Смолянин ответит в суде за избиение друга табуретом

27-летний мужчина поднял руку на своего товарища, когда тот попросил его уйти
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянин ответит в суде за избиение друга табуретом. ФОТО: pixabay.comСмолянин ответит в суде за избиение друга табуретом. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

27-летний смолянин ответит в суде за то, что избил своего друга табуретом, когда тот попросил его уйти, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В день, когда все произошло, мужчины выпивали спиртное у пострадавшего дома. Когда хозяин квартиры попросил товарища уйти, тот схватил табурет и ударил им несколько раз по голове собутыльника. Перед уходом мужчина прихватил с собой несколько ценных вещей, которые после сдал, а деньги потратил.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла