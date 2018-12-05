Смолянин ответит в суде за избиение друга табуретом
27-летний мужчина поднял руку на своего товарища, когда тот попросил его уйти
Смолянин ответит в суде за избиение друга табуретом. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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27-летний смолянин ответит в суде за то, что избил своего друга табуретом, когда тот попросил его уйти, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
В день, когда все произошло, мужчины выпивали спиртное у пострадавшего дома. Когда хозяин квартиры попросил товарища уйти, тот схватил табурет и ударил им несколько раз по голове собутыльника. Перед уходом мужчина прихватил с собой несколько ценных вещей, которые после сдал, а деньги потратил.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей