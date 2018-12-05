2018-12-05T07:25:35+03:00
Общество

Полиция ищет свидетелей страшного ДТП в Хиславичах

Авария, в которой погиб человек, произошла 29 октября 2018 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Полиция ищет свидетелей страшного ДТП в Хиславичах, в котором один человек погиб, а другой получил травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла около 23.00 29 октября. Нетрезвый водитель, управляя машиной «Лада Приора», подъехал к Т-образному перекрестку улиц Зверева и Ленина и, не справившись с управлением, въехал в магазин на обочине.

Один из его пассажиров скончался на месте аварии, второму причинен легкий вред здоровью.

Полицейские просят свидетелей ДТП помочь в расследовании дела и сообщить все, что они знают по телефону: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями следственного управления УМВД России по Смоленской области).

Ранее на пешеходном переходе в Смоленске была сбита старушка. А в ДТП на парковке «Макси» виновником оказался водитель иномарки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла