5 Дек. 07:25 2018-12-05T07:25:35+03:00

Авария, в которой погиб человек, произошла 29 октября 2018 года

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Полиция ищет свидетелей страшного ДТП в Хиславичах, в котором один человек погиб, а другой получил травмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Авария произошла около 23.00 29 октября. Нетрезвый водитель, управляя машиной «Лада Приора», подъехал к Т-образному перекрестку улиц Зверева и Ленина и, не справившись с управлением, въехал в магазин на обочине.

Один из его пассажиров скончался на месте аварии, второму причинен легкий вред здоровью.

Полицейские просят свидетелей ДТП помочь в расследовании дела и сообщить все, что они знают по телефону: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями следственного управления УМВД России по Смоленской области).

Ранее на пешеходном переходе в Смоленске была сбита старушка. А в ДТП на парковке «Макси» виновником оказался водитель иномарки.