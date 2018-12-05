2018-12-05T08:22:28+03:00
Происшествия

Из-за ДТП на улице 25 Сентября в Смоленске встали трамваи

Авария с участием иномарки и отечественной легковушки произошла в районе 08.00 5 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Из-за ДТП на улице 25 Сентября в Смоленске встали трамваи. ФОТО: drive2_smolenskИз-за ДТП на улице 25 Сентября в Смоленске встали трамваи. ФОТО: drive2_smolensk
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Движение трамваев на улице 25 Сентября приостановлено из-за ДТП, которое произошло в районе 08.00 5 декабря, сообщают участники группы drive2_smolensk.

- На перекрёстке улиц 25 сентября - Бабушкина - ДТП, трамваи встали, ждут ДПС. У потерпевшего отсутствует полис ОСАГО, - сообщили автомобилисты.

Дорогу не поделили два легковых автомобиля. Машины получили значительные повреждения.

Ранее «КП-Смоленск» сообщал, что полиция просит отозваться свидетелей смертельного ДТП в Хиславичах.

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