Из-за ДТП на улице 25 Сентября в Смоленске встали трамваи
Авария с участием иномарки и отечественной легковушки произошла в районе 08.00 5 декабря
Из-за ДТП на улице 25 Сентября в Смоленске встали трамваи. ФОТО: drive2_smolensk
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Движение трамваев на улице 25 Сентября приостановлено из-за ДТП, которое произошло в районе 08.00 5 декабря, сообщают участники группы drive2_smolensk.
- На перекрёстке улиц 25 сентября - Бабушкина - ДТП, трамваи встали, ждут ДПС. У потерпевшего отсутствует полис ОСАГО, - сообщили автомобилисты.
Дорогу не поделили два легковых автомобиля. Машины получили значительные повреждения.
Ранее «КП-Смоленск» сообщал, что полиция просит отозваться свидетелей смертельного ДТП в Хиславичах.