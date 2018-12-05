2018-12-05T08:39:47+03:00
Происшествия

Смолянка осталась без денег, приняв помощь строителя

Мужчина сначала пообещал старушке сделать в квартире ремонт, а потом обокрал ее
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка осталась без денег, приняв помощь строителяСмолянка осталась без денег, приняв помощь строителя
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70-летняя смолянка осталась без сбережений после того, как в ее квартире побывал незнакомый мужчина, согласившийся сделать ремонт, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

С незнакомцем старушка познакомилась на улице. Мужчина попросился в гости, чтобы ознакомиться с фронтом работ, а потом якобы ушел за инструментом. Через некоторое время старушка поняла, что с полки пропал кошелек со всеми ее накоплениями.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия, устанавливается личность строителя и его местонахождение.

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